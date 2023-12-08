"Русснефть" будет сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход "Самотлора"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Русснефть" достроила нефтепровод, который позволит сдавать нефть Варьеганской группы месторождений в магистральную систему через собственный узел на базе активов "Аганнефтегазгеологии" (АНГГ, "дочка" "Русснефти").

"Долгожданная новость пришла из Нижневартовского филиала: завершено строительство напорного нефтепровода от ЦППН (цеха подготовки и перекачки нефти) Варьеганского месторождения до ДНС-3 (дожимной насосной станции) Рославльского месторождения длиной 58 км, состоящего из нового трубопровода диаметром 325 мм протяженностью 36 км и реконструированного участка длиной 22 км (в нефтепровод переведен действующий газопровод диаметром 426 мм)", - сообщила корпоративная газета компании.

Ранее это издание объясняло, что этот нефтепровод заменит другую исчерпавшую срок эксплуатации трассу, а также заметно улучшит логистику сдачи углеводородного сырья.

"Сейчас нефть с Варьеганской группы месторождений сдается в магистральную систему через пункт "Самотлор" "Роснефти". Нефтепровод идет на юг. Его длина составляет 150 километров. Трубопроводам больше 40 лет. Их надо заменять - к такому выводу в "Русснефти" пришли еще несколько лет назад. Это требовало огромных инвестиций уже тогда, а сегодня - можете себе представить. Теперь посмотрим на запад, где пролегает магистральный нефтепровод. На пути к нему находятся промыслы бывшего предприятия "Аганнефтегазгеология". Они обладают хорошими системами подготовки и транспортировки нефти. Эти мощности высвобождаются в связи со снижением добычи на участках бывшей АНГГ, давно находящихся в разработке. Родилось решение: нефть с Варьеганской группы месторождений направить на запад" - говорил в декабре 2022 года директор департамента подготовки и сдачи нефти и газа "Русснефти" Виталий Лесив.

Тогда предполагалось, что новый нефтепровод будет готов к эксплуатации в июле 2023 года.