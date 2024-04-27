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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Русснефть" начала сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход "Самотлора"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Русснефть" запустила нефтепровод, позволяющий сдавать нефть Варьеганской группы месторождений в магистральную систему через собственный узел на базе активов "Аганнефтегазгеологии" (АНГГ, "дочка" "Русснефти").

"ПАО НК "Русснефть" завершило модернизацию инфраструктуры, обслуживающей производственные объекты Нижневартовского блока компании. Первая партия товарной нефти успешно отправлена в систему "Транснефти" через новый узел учета по обновленному внутрипромысловому нефтепроводу", - сообщила компания.

Также завершена реконструкция товарных парков на площадных объектах добывающего предприятия.

В декабре "Русснефть" сообщила о завершении строительства напорного нефтепровода от цеха подготовки и перекачки нефти Варьеганского месторождения до дожимной насосной станции №3 Рославльского месторождения длиной 58 км, состоящего из нового трубопровода протяженностью 36 км (диаметр 325 мм) и реконструированного участка длиной 22 км (диаметр 426 мм, бывший газопровод). Отмечалось, что новая трасса заменит трубопровод, находящийся в эксплуатации более 40 лет, а также заметно улучшит логистику сдачи углеводородного сырья.

Ранее нефть с Варьеганской группы месторождений сдавалась в магистральную систему через пункт "Самотлор" "Роснефти" по 150-километровому нефтепроводу.

Нижневартовск Русснефть Транснефть Самотлор
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