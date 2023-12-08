Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

"Волжское пароходство" закрыло сделку по продаже "Окской судоверфи"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-флот") продала "Окскую судоверфь, сообщила пресс-служба "Волга-флота".

"В соответствии с принятым АО "Волга-флот" направлением развития, компания сосредоточилась на перевозке грузов морским и речным сухогрузным флотом, отказавшись от сопутствующих направлений. В этой связи в 2022 году был заключен договор на реализацию пакета акций АО "Окская судоверфь", принадлежащих АО "Волга-флот", расчеты по которому завершились в текущем году", - говорится в сообщении.

Сумма сделки и покупатель акций не называются.

Согласно отчетности "Волга-Флот" за 2021 год, компании принадлежало 100% акций "Окской судоверфи".

АО "Окская судоверфь" - одно из ведущих российских предприятий по строительству судов класса "река-море".

Волжское пароходство Окская судоверфь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.

Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.

Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав

Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав

Brent подорожала до $75,37 за баррель

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Рыболовлев и арт-дилер Бувье урегулировали давний спор

Выставка-форум "Россия"

Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });