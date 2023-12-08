"Волжское пароходство" закрыло сделку по продаже "Окской судоверфи"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-флот") продала "Окскую судоверфь, сообщила пресс-служба "Волга-флота".

"В соответствии с принятым АО "Волга-флот" направлением развития, компания сосредоточилась на перевозке грузов морским и речным сухогрузным флотом, отказавшись от сопутствующих направлений. В этой связи в 2022 году был заключен договор на реализацию пакета акций АО "Окская судоверфь", принадлежащих АО "Волга-флот", расчеты по которому завершились в текущем году", - говорится в сообщении.

Сумма сделки и покупатель акций не называются.

Согласно отчетности "Волга-Флот" за 2021 год, компании принадлежало 100% акций "Окской судоверфи".

АО "Окская судоверфь" - одно из ведущих российских предприятий по строительству судов класса "река-море".