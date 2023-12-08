Думский комитет предложил вывести вклады финансовых советников из системы страхования

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о реформировании системы страхования вкладов (ССВ). Средства на счетах адвокатов и нотариусов будут защищены страховкой на сумму до 1,4 млн. рублей, средства физических лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке – исключат.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта (№1192126-7), соответствующие предложения были направлены главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым на согласования ведомств.

Законопроект имеет долгую парламентскую историю, он был внесен в Госдуму летом 2021 г., потом перевнесен в новой редакции, принят в первом чтении спустя два года – летом 2023 г. и сейчас находится в процессе подготовки ко второму чтению.

Согласно последней версии в периметр ССВ предлагается включить средства адвокатов и нотариусов, средних предприятий (включенных в реестр МСП), профсоюзов, некоммерческие организации - исполнителей общественно полезных услуг и социально ориентированные некоммерческие организации. Все эти новеллы содержались и в предыдущих версиях. Среди новаций – депутаты предлагают прямо прописать в законе, что не подлежат страхованию средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Т.е. финансовых агентов, консультантов и брокеров.

Сейчас вклады граждан, в том числе ИП, покрываются страховкой, исключение составляют средства на счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности.

Срок представления поправок в документ – до 28 декабря.