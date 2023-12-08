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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Думе предложили освободить банки от уплаты дополнительной ставки взносов в ССВ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Законодатели предлагают освободить банки от уплаты дополнительной ставки взносов в систему страхования вкладов (ССВ).

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта № 1192126-7, соответствующие предложения были направлены главой комитета Госдумы по финансовому рынку на согласования ведомств.

Как рассказал собеседник агентства, понятие "дополнительная ставка" предлагается исключить из закона о страховании банковских вкладов.

После введения санкций в отношении российских банков совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обнулил дополнительную и повышенную ставки взносов, чтобы улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие меры было продлено до конца 2023 года.

Дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), его величина до 25 февраля 2022 года составляла 25% от базовой ставки (0,12% расчетной базы).

Размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов составлял 300% базовой ставки. Его должны уплачивать банки, завышающие ставки более чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

По статистике АСВ дополнительные взносы в систему страхования вкладов уплачивает небольшое количество банков. Так, в четвертом квартале 2021 года в фонд было перечислено 50,70 млрд рублей страховых взносов: по базовой ставке - 50,09 млрд рублей от всех банков, по дополнительной - 0,02 млрд рублей от 2 банков, по повышенной дополнительной ставке - 0,60 млрд рублей от 8 банков.

Банк России ранее заявлял, что хочет начать оценивать экономическое положение банков на основе надзорных рейтингов, от уровня которых будут зависеть в том числе ставки взносов в фонд страхования вкладов.

Банк России АСВ Госдума ССВ
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