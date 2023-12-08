Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 декабря повысится на 6,7%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 декабря составит 4063,5 рубля против 3808,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, ее рост составит 6,7%.

На ячмень пошлина восьмую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу повысится до 839,5 рубля с 618,9 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,5 за тонну на пшеницу ($253,2 неделей ранее), $173,4 - на ячмень ($169,5), $188,3 - на кукурузу ($189,1).

Пошлины будут действовать по 19 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Их размер составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15875 рублей с 13875рублей за тонну.