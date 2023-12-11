Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Предложение об ограничении экспорта твердой пшеницы из РФ внес Минсельхоз, оно было поддержано таможенной подкомиссией.

Свою позицию ведомство поясняло снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее в мире. По оценке, ее сбор в этом сезоне в подавляющем большинстве стран-производителей упадет до 20-летнего минимума. В связи с этим на внешнем рынке сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов, говорилось в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, предлагаемые ограничения позволят обеспечить производителей макаронных изделий в РФ сырьем в полном объеме.

В министерстве также сообщали, что посевные площади под твердой пшеницей и ее производство в РФ планируется наращивать каждый сезон.

По мнению экспертов зернового рынка, запрет на экспорт твердой пшеницы, которая используется при производстве макаронных изделий, можно объяснить резко возросшими ее поставками за рубеж в этом сезоне.

По оценке Российского зернового союза, с 1 июля по 10 ноября отгрузки твердой пшеницы из РФ в годовом выражении выросли почти в 13 раз, до 657 тыс. тонн. Росту экспорта способствовал действующий зерновой демпфер, в соответствии с которым экспортная пошлина рассчитывается от индикативной цены на всю пшеницу. В результате доля пошлины в цене на твердую пшеницу значительно меньше, поясняли в союзе. Эту пшеницу, в частности, закупают Италия и Турция.