Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы на период до 31 мая 2024 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения.

Оно предусматривает ряд исключений, когда запрет на экспорт действовать не будет. Это, в том числе, вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

В страны ЕАЭС твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.

Предложение об ограничении экспорта твердой пшеницы из РФ внес Минсельхоз, оно было поддержано таможенной подкомиссией.

Свою позицию ведомство поясняло снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее в мире. По оценке, ее сбор в этом сезоне в подавляющем большинстве стран-производителей упадет до 20-летнего минимума. В связи с этим на внешнем рынке сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов, говорилось в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, предлагаемые ограничения позволят обеспечить производителей макаронных изделий в РФ сырьем в полном объеме.

В министерстве также сообщали, что посевные площади под твердой пшеницей и ее производство в РФ планируется наращивать каждый сезон.

По мнению экспертов зернового рынка, запрет на экспорт твердой пшеницы, которая используется при производстве макаронных изделий, можно объяснить резко возросшими ее поставками за рубеж в этом сезоне.

По оценке Российского зернового союза, с 1 июля по 10 ноября отгрузки твердой пшеницы из РФ в годовом выражении выросли почти в 13 раз, до 657 тыс. тонн. Росту экспорта способствовал действующий зерновой демпфер, в соответствии с которым экспортная пошлина рассчитывается от индикативной цены на всю пшеницу. В результате доля пошлины в цене на твердую пшеницу значительно меньше, поясняли в союзе. Эту пшеницу, в частности, закупают Италия и Турция.

Минсельхоз Михаил Мишустин Российский зерновой союз правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения

В Минобороны РФ заявили, что Украина может применить боевые отравляющие вещества

ВМФ России усилен двумя новыми атомными подлодками

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });