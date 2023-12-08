Альфа-банк ждет сохранения ставки Банка России выше 10% в 2024 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экономисты Альфа-банка ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне выше 10% в 2024 году, говорится в их обзоре.

По оценкам экспертов, ставка приблизится к пику цикла повышения в декабре 2023 года и будет сохраняться на максимальном уровне в первом полугодии 2024 года; опускаться она начнет лишь во втором полугодии, при этом вряд ли уйдет ниже 10%.

Ужесточение монетарной политики регулятора происходит с июля 2023 года из-за дефицита на рынке труда, сочетающегося с быстрым ростом кредитов и смягчением бюджетной политики, напоминают в Альфа-банке.

"На пороге 2024 года Россия сталкивается с целым рядом инфляционных рисков краткосрочного и долгосрочного характера. К долгосрочным относятся демографические ограничения, которые транслируются через исторически низкий уровень безработицы в 2,9%, и структурное смягчение бюджетного правила; к краткосрочным - перегрев рынка кредитования и ослабление рубля. По нашим прогнозам, ключевая процентная ставка сохранится выше 10% в 2024 году; хорошая новость заключается в том, что рост реальных доходов населения и высокие прибыли компаний помогут смягчить кредитные риски", - пишут экономисты.