Альфа-банк спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре до 17%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России может быть повышена в декабре до 17%, полагают эксперты Альфа-банка.

Инфляция в России с 21 по 27 ноября ускорилась до 0,33% с 0,2% неделей ранее, по данным Росстата. Ускорение инфляции во многом объясняется скачком цен на билеты авиаперелета экономическим классом, которые за неделю подорожали сразу на 12,5% (неделей ранее цены на них не изменились), что вызвано методологий их расчета - в стоимости учитываются билеты в том числе на месяц вперед, то есть в расчет вошла стоимость билетов в предновогодние дни.

С начала месяца рост цен в стране к 27 ноября составил 1,13%, с начала года - 6,66%.

Из данных за 20 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 27 ноября ускорилась до 7,53% с 7,37% на 20 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,54% (с 7,28% на 20 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2023 год (7-7,5%).

"Текущая динамика инфляции выше наших ожиданий и уже выше прогнозного интервала Банка России на конец 2023 года. Ранее мы указывали, что инфляция в 1% в ноябре соответствует сценарию повышения ключевой ставки до 16% на декабрьском заседании, теперь мы считаем, что 15 декабря ЦБ установит ставку на уровне 17%", - пишут экономисты Альфа-банка в своем обзоре.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 15% годовых.