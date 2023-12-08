Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,11% после 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-ноябрь 2023 года цены в РФ выросли на 6,64%.

Инфляция в ноябре 2023 года оказалась немного ниже ожиданий аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,2%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% (аналитики ожидали около 7,6%) с 6,69% на конец октября, 6,00% на конец сентября, 5,15% на конец августа, 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2023 года составил 101,01% (в октябре 2023 года - 100,89%). В годовом выражении базовый индекс цен в ноябре вырос до 106,36% со 105,50% в октябре.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,55% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 7,21%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в ноябре на 5,51% (в годовом выражении - выросла в цене на 23,89%).

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,53% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 5,58%).

Услуги в ноябре подорожали в среднем на 1,23% (в годовом выражении - на 10,42%).

Цены на куриные яйца в ноябре выросли на 15,07% (с начала года - на 40,29%).

Увеличение цен в ноябре отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы - на 35,1%, помидоры - на 19,1%, виноград - на 8,6%, чеснок - на 6,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны - на 6,3%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кулинарные изделия из птицы - на 3,0%, окорочка куриные - на 2,5%, печень говяжья, свиная - на 2,3%, горох и фасоль - на 2,2%, мясо индейки - на 1,9%.

Одновременно сахар в ноябре подешевел на 2,83%.

Газовое моторное топливо подорожало в ноябре на 3,2%, дизельное топливо - на 0,3%. Цены на бензин автомобильный снизились на 0,7%.

Существенно в ноябре выросли цены на отечественные новые легковые автомобили - на 6,0%.

Тарифы на услуги пассажирского транспорта в ноябре выросли на 3,54%. В ноябре в группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на проезд в купейных, плацкартных и сидячих вагонах в поездах дальнего следования - от 1,3% до 23,2%, авиаперелет экономическим классом - на 6,0%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год – сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году – 5,2% (вырос с 5,1%).