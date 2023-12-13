Инфляция в России с 5 по 11 декабря составила 0,2%, годовая ушла ниже 7,1%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В России инфляция с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% с 0,12% на неделе с 28 ноября по 4 декабря после 0,33% с 21 по 27 ноября, 0,20% с 14 по 20 ноября, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен в стране к 11 декабря составил 0,27%, с начала года - 6,93%.

В 2022 году с 1 декабря была проведена индексация тарифов ЖКХ, поэтому в первую неделю декабря недельная инфляция резко скакнула - более чем на 0,5%, а за первые 11 дней декабря 2022 года она составила 0,68% (при инфляции за весь декабрь 2022 года в 0,78%). В этом году индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не было (она пройдет с 1 июля 2024 года), поэтому не было и "тарифного скачка" цен, и годовая инфляция ожидаемо существенно замедлилась в начале декабря, но во второй половине месяца вероятно ускорится.

Из данных за 11 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,04% с 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,47%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в начале декабря 2022 года был всплеск недельной инфляции из-за индексации тарифов, затем рост цен резко замедлился, а Минэкономразвития берет для расчета среднесуточный рост цен за весь декабрь .

Рост цен на плодоовощную продукцию с 5 по 11 декабря составил 1,8% (с 28 ноября по 4 декабря - 1,9%), в том числе на огурцы - 9,6%, морковь - 1,2%, лук - 1%, свеклу - 0,9%, яблоки - 0,8%, капусту - 0,7%, помидоры и картофель - 0,3%. Цены на бананы снизились на 0,2%.

За период с 5 по 11 декабря также существенно выросли цены: на яйца куриные - на 4,6%, вермишель - на 0,8%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, рыбу мороженую - на 0,6%, соль поваренную - на 0,5%.

Снизились цены на сахарный песок - на 0,8%, мясо кур, пшено и чай черный - на 0,4%, свинину и крупу гречневую - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный уменьшились на 0,1%, дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю выросла на 6,0% (неделей ранее снизилась на 1,0%).

Совет директоров Банка России 27 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Абсолютное большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" на этой неделе, ждет повышения ставки ЦБ 15 декабря на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения (до 17%), часть экспертов не исключают меньшего шага повышения.

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).