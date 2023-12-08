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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Росстат отметил замедление снижения цен на бензин в ноябре до 0,71%

Дизельное топливо подорожало на 0,3% к октябрю

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года в России потребительские цены на бензин снизились относительно октября на 0,71% после падения в октябре 2023 года на 1,57%, когда отрицательная динамика была зафиксирована впервые с февраля этого года, сообщил Росстат.

Ранее в сентябре цены на бензин выросли в среднем на 2,11%, в августе на 2,5%, в июле - на 2,2%, в июне - на 1,55%, в мае - на 0,95%, в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%, до этого в феврале снижались на 0,07%, а в январе оставались стабильными.

За одиннадцать месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 7,2% (при общей инфляции в 6,64%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в ноябре 2023 года подорожал на 7,22%.

Цены на дизельное топливо в ноябре выросли на 0,3% месяц к месяцу после того, как в октябре упали на 1,5%, сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%, в июне - на 0,3%, в мае - на 0,1%. В апреле ДТ подешевело на 0,2%, в марте - на 0,4%, в феврале - на 0,7%. В январе 2023 года цены на дизель росли на 0,6%.

Росстат
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