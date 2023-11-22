Бензин в РФ с 14 по 20 ноября подешевел на 0,18%, дизтопливо подорожало на 0,1%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 ноября 2023 года снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,18% после сокращения на 0,15% с 8 по 13 ноября, на 0,2% с 31 октября по 7 ноября и в предыдущие две недели, сообщил Росстат в пятницу.

Таким образом, падение продолжается восьмую неделю подряд после продолжительного роста до этого. С 24 по 30 октября и с 17 по 23 октября снижение составило 0,2%, с 10 по 16 октября - 0,3%, с 3 по 9 октября - 0,5%, с 26 сентября по 2 октября - 0,4% (падение было зафиксировано впервые с первой недели марта).

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 20 ноября повысились на 7,4% при общей инфляции за этот период в 6,31%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 ноября составляла 54,71 руб. (на 13 ноября - 54,81 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,35 руб. (50,46 руб.), АИ-95 - 54,99 руб. (55,10 руб.), АИ-98 - 68,18 руб. (68,20 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 14 по 20 ноября повысились на 0,1% после того как две недели до этого оставались стабильными.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,5%. Средняя цена ДТ в стране на 20 ноября составила 64,08 руб. за литр (на 13 ноября - 64,06 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 13 по 19 ноября, по данным Росстата, выросло на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 876,6 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 7,4%, - до 1 млн 727,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).