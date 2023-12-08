Рубль в пятницу растерял рост к основным валютам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань отыграли часть потерь первой половины дня и лишь весьма умеренно понизились на Московской бирже по итогам пятницы; рубль замедлил рост к бивалютной корзине с учетом динамики доллара на глобальном рынке и несмотря на усиление темпов повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,9 руб./$1 в 19:00, что на 20,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,64 руб./EUR1, подешевев на 79,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,91 копейки, до 94,93 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,55 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил темпы роста к основным валютам вечером в пятницу, несмотря на усиление роста цен на рынке энергоносителей. Участники торгов продолжают ориентироваться на заявления российских официальных лиц и данные статистики.

Ранее рынок с оптимизмом воспринял намерение Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году. Об этом он заявил во время беседы с участниками церемонии награждения Героев России, по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте до 47,5% с ранее ожидавшихся 64,5%, по данным CME FedWatch.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., отмечает Trading Economics.

Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Оснований для значимого укрепления или ослабления рубля нет, до конца 2023 года курс будет в районе 90 рублей за доллар США, сообщил в четверг журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного ВТБ.

Укрепление курса рубля некоторое время назад он объяснил ростом ключевой ставки и введением требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. "Мне кажется, что курс ослаб после того, как эти меры отработали, и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, честно говоря, будет в районе – 90-90+ рублей", - отметил глава ВТБ.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф тоже считает, что фундаментальный уровень курса составляет примерно 90 рублей за доллар. "Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - ранее на неделе сообщил он журналистам.

Доходы федерального бюджета РФ в ноябре 2023 года снизились к октябрю на фоне неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, следует из данных Минфина.

Как сообщило ведомство в пятницу утром, за январь-ноябрь в федеральный бюджет поступило 25,963 трлн руб., на 4,8% больше, чем год назад. Показатели за конкретный месяц Минфин не приводит, за январь-октябрь доходы составили 23,107 трлн руб., следовательно, за ноябрь - около 2,85 трлн рублей. В октябре федеральный бюджет, исходя из ранее публиковавшихся Минфином накопленных с начала года данных, получил порядка 3,37 трлн руб. доходов.

Нефтегазовые доходы составили за 11 месяцев 8,226 трлн руб., исходя из данных за 10 месяцев (7,21 трлн руб.), в ноябре этот показатель равнялся чуть больше 1 трлн руб. В октябре аналогичные расчеты дают оценку нефтегазовых поступлений в более чем 1,6 трлн руб.

Как сообщал ранее Минфин, средняя цена нефти Urals составила в октябре $81,52 за баррель, а в ноябре - $72,84.

Показатель дефицита федерального бюджета за январь-ноябрь уже известен: в четверг на форуме ВТБ "Россия зовет!" его назвал президент Владимир Путин (878 млрд руб., 0,5% ВВП - те же цифры в пятничной сводке Минфина).

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

"Завершение налогового периода и значительное падение мировых цен на нефть, продолжающееся с начала декабря, стали причинами роста курса доллара США по отношению к российскому рублю в первой половине недели. Кроме того, декабрь традиционно считается месяцем значительных бюджетных расходов, выплаты промежуточных дивидендов компаниями, значительная часть которых может быть сконвертирована в валюту, и тратами населения на новогодний отдых. Все эти факторы привели к падению курса национальной валюты с 89 до 93,5 за доллар в период с 1 по 7 декабря. Сегодня курс рубля рос значительную часть дня, однако к вечеру растерял значительную часть прироста. В последний день рабочей недели доллар торговался в диапазоне 90,9-92,4 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"В пятницу, 8 декабря, российский рубль укрепился. Всего за сессию рубль отыграл почти все недельные потери в парах с иностранными валютами. Подобное возвратное движение подтверждает идею о том, что инвесторы ищут равновесные курсы валют после завершения налогового периода в ноябре и усиления спроса на доллар и евро под занавес года", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Резкое укрепление рубля в конце недели могло быть связано с реализацией больших объемов валюты российскими экспортерами, которые решили заранее подготовиться к налоговому периоду, реализовав валюту по привлекательному курсу. В свою очередь, причинами для снижения национальной валюты были завершение налогового периода, слабая динамика на нефтяном рынке и сезонный фактор. Между тем у рубля сохраняются стратегические факторы, которые призваны сдержать его ослабление. В том числе, жесткая монетарная политика ЦБ, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку, и репатриация валютной выручки. Плюс регулятор временно снял лимиты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ, что также подержит рубль в начале 2024 года", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США, которое при обычных обстоятельствах снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, согласно которым количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось сильнее прогноза, а уровень безработицы неожиданно снизился.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00подорожали на 2,6%% - до $75,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,78% и составили $71,23 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели по итогам шестой сессии подряд, чего не наблюдалось с февраля. Фьючерсы на обе марки находятся на минимумах с июня и завершают в минусе седьмую неделю подряд.

Основными негативными факторами для нефтяного рынка стали рост предложения топлива в США и сомнения в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами ОПЕК+, будут соблюдаться в полной мере.

Валютные курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 92,52 копейки, до 91,6402 руб./$1, и уменьшил курс евро на 97,22 копейки, до 98,8409 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 1,0077 рублей по отношению к четвергу и составил 91,5598 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 96,37 копейки и составил 91,6369 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 481,056 млн, из которых $391,876 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 089,18 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 96,95 копейки, до 98,8418 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,0492 рубля, до 98,7871 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR461,807 млн, из которых EUR122,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 декабря уменьшилась на 3 базисных пункта - до 14,52% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 1 базисный пункт - до 14,97% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,76% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,48% годовых.