Что произошло за день: пятница, 8 декабря

Решение Путина участвовать в выборах в 2024 году, объявление о трехдневном голосовании, допуск нейтральных спортсменов к Играм в Париже

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Президент РФ сказал о решении в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России.

- Выборы президента РФ в 2024 году будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование пройдет с 25 февраля по 14 марта.

- Дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе. Прокуроры установили, что стационарный металлодетектор со входа был убран, поэтому школьница смогла пронести оружие. Как сообщалось, девушка открыла стрельбу и после покончила с собой. Пострадали пять человек, одна школьница скончалась. Двое привезенных в Москву пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

- Рубль растерял рост к основным валютам, несмотря на усиление темпов укрепления цен на нефть. Курс доллара США составил 91,9 руб. в 19:00, евро к этому времени стоил 98,64 руб., курс китайского юаня снизился до 12,79 руб.

- МОК допустил к Играм в Париже в 2024 году индивидуальных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом. Согласно сообщению, на данный момент есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов: восемь с российским паспортом и трое - с белорусским.

- Казахстанский госфонд Qazaqstan Investment Corporation выкупил 100% акций АО "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн. "АрселорМиттал Темиртау" переименована в Qarmet. Qazaqstan Steel Group казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева планирует инвестировать более $3 млрд, из них - $1,3 млрд в 2024 году.

- Суд взыскал с Сергея Полонского в пользу Олега Дерипаски 20 млн руб. из-за оскорблений в интервью. Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" обязали опровергнуть порочащие сведения, установлена судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

- В московском метро во второй половине дня произошел сбой на Арбатско-Покровской линии. Прерывалось движение поездов между "Щёлковской" и "Партизанской", в департаменте транспорта объяснили случившееся отключением напряжения на контактном рельсе. Позднее для проверки состава увеличивали интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии.