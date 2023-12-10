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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд куб. м.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа Европу в текущем году составят порядка 12 млрд кубометров, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев.

"Если в 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 млрд кубометров, то в этом году объем поставок достигнет порядка 12 млрд кубометров", - сказал он в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Президент добавил, что в настоящее время на европейские страны приходится 50% экспорта газа из Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан уверенно движется к цели удвоения объема поставок газа в Европу до 2027 года (до 20 млрд кубометров - ИФ).

газ Азербайджан Ильхам Алиев ЕС
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