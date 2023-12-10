Алиев заявил о планах Азербайджана расширить географию поставок газа в Европе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан в будущем планирует расширить число европейских стран, в которые поставляет газ, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев.

"Наши будущие планы связаны с расширение географии экспорта газа за счет выхода на поставки на рынки новых европейских стран посредством новых интерконнекторов", - сказал он в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Вместе с тем, по его словам, главные цели Азербайджана связаны с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). "Азербайджан подписал с иностранными инвесторами соглашения и меморандумы намерений, предусматривающие создание 10 ГВт за счет ВИЭ", - добавил Алиев.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.