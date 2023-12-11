Индекс РТС вырос на 0,6%, индекс МосБиржи снизился на 0,1% на старте торгов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent утром поднялась к $76,5 за баррель) и укрепления рубля; индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,6%, индекс МосБиржи просел на 0,1%. Подешевели акции Polymetal на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3076,84 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1060,31 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 91,45 рубля (-0,45 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-3,5%), "Газпрома" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,7% "префы"), Сбербанка (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в МФЦА (Международный финцентр "Астана"), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Хотя предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями. Последний срок перевода обмениваемых акций на счет компании в рамках нового обмена - 30 сентября 2024 года.

Сбербанк за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка. В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей). Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за январь-ноябрь 2022 года составила 174,8 млрд рублей.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,4%), "Московской биржи" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Поддержать рынок должны растущие цены на нефть, однако сильного роста не ожидается из-за предстоящего заседания ЦБ РФ в пятницу.

Спрос на акции подогревается предстоящими дивидендными выплатами: в течение месяца дивидендные отсечки произойду в акциях "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Татнефти" и "Роснефти".

В понедельник Сбербанк опубликует финансовые результаты за ноябрь. В случае сильного негативно сюрприза есть вероятность, что акции Сбербанка продолжат снижение, полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ эту неделю проведет в ожидании решения по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет принято в пятницу, 15 декабря. "Мы считаем, что ставка будет повышена на 100 б.п., до 16% годовых, что может оказать влияние на обремененные долгом компании, а также на девелоперов", - отмечают эксперты.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,4-0,5%, Dow (+0,4%) завершил в "плюсе" 6-ю неделю подряд.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., отмечает Trading Economics. Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренный рост, до 62 пункта.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Индекс оптимизма крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии в IV квартале вырос до максимальных за два года 5,7% с 5,4% в июле-сентябре, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой конъюнктуры по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом процента ожидающих ее ухудшения.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения на протяжении последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,45 за баррель (+0,8% и +1,9% в пятницу), январская цена WTI - $71,77 за баррель (+0,8% и +2,7% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в "минусе" седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две единицы и составило 503 штуки. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.