Сбербанк за 11 месяцев получил 1,378 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка.

В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за январь-ноябрь 2022 года составила 174,8 млрд рублей.

Расходы банка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев 2023 составили 582,6 млрд рублей. В ноябре в связи с прогнозируемым замедлением выдач ипотечных кредитов банк заранее доначислил 43 млрд рублей резервов по кредитам на финансирование жилищного строительства. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 11 месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Рентабельность капитала за 11 месяцев 2023 года составила 25%, в ноябре - 22,1%.

Чистый процентный доход за январь-ноябрь текущего года вырос на 37,8% - до 2 трлн 110,2 млрд рублей на фоне роста бизнеса. В ноябре этот показатель увеличился на 40,4% и составил 224,2 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход за 11 месяцев вырос на 16,2% - до 635,6 млрд рублей за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В ноябре этот показатель составил 60,4 млрд рублей, увеличившись на 5,9%.

Операционные расходы за январь-ноябрь текущего года составили 743 млрд рублей, увеличившись на 26%. Отношение расходов к доходам за 11 месяцев составило 24,1%. В ноябре этот показатель вырос на 18% - до 75,9 млрд рублей.

Базовый и основной капитал в ноябре выросли на 18% и 17,4% и составили 5,275 трлн рублей и 5,425 трлн рублей соответственно в основном за счет проведения промежуточного аудита и признания прибыли за 9 месяцев 2023 года в составе капитала. Общий капитал банка вырос на 3,2% за счет заработанной прибыли и составил 6,017 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли на 1,6 процентного пункта (п.п.) и 1,5 п.п. и составили 11,5% и 11,8% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала почти не изменился и составил 13,0%.