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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Энергопотребление в РФ по итогам 2023 году может вырасти на 1,3-1,4%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России по итогам 2023 года может вырасти на 1,3-1,4%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам.

"Сейчас будет очень холодно, уже максимумы этой недели и следующей - они хорошо дадут (рост годовой - ИФ), я думаю, в абсолюте между 1,3% и 1,4% будет", - сказал он.

По его словам, с начала года (по состоянию на 4 декабря) рост составлял уже 1,2%, но этот показатель не учитывает температурные условия.

В следующем году увеличение энергопотребления в РФ может составить "где-то 1-1,5%", заключил Грабчак.

Потребление электрической мощности в РФ 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума, зафиксированного 10 января 2023 г., сообщал "Системный оператор".

Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря были установлены в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. Наибольший прирост энергопотребления показала энергосистема Сибири - до 33 169 МВт (+1 331 МВт), следует из данных "Системного оператора". При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России "Системный оператор" прогнозирует дальнейшее увеличение потребления, говорилось в сообщении.

В прошлом году производство электроэнергии в РФ выросло на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч, потребление - на 1,5%, до 1123,6 млрд кВт.ч, сообщалось в статье вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".

Евгений Грабчак Минэнерго
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