Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Потребление электрической мощности в РФ 11 декабря обновило исторический максимум и достигло 170 968 МВт, что на 2 203 МВт больше предыдущего максимума, зафиксированного 8 декабря, сообщил "Системный оператор".

Обновлены максимумы потребления мощности в энергосистемах Урала, где теперь он составляет 38 682 МВт (+505 МВт), и Сибири - 34 294 МВт (+2 456 МВт).

Новые исторические максимумы были установлены также в семи региональных энергосистемах. Наибольший прирост потребляемой мощности зафиксирован в Красноярском крае (+519 МВт, до 7 319 МВт) и Иркутской области (+587 МВт, до 10 008 МВт).

Потребление электроэнергии в России по итогам 2023 г. может вырасти на 1,3-1,4%. В 2024 г. рост может составить 1-1,5%, сообщал ранее журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.