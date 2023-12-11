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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Brent подешевела до $75,17 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в понедельник.

К 14:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,88%) - до $75,17 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,72 (1,01%), до $70,51 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

"Очевидно, что нефтяной рынок остается уязвимым", - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Джон Эванс.

На этой неделе участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США, а также итогов последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США, которые станут известны вечером в среду.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Brent WTI Baker Hughes США ОПЕК МЭА ФРС
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