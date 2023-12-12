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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Brent подешевела до $75,85 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем во вторник.

К 14:56 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,24%) - до $75,85 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,17%), до $71,2 за баррель.

"Настроение рынка остается негативным, - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга. - С точки зрения фундаментальных показателей положение на нефтяном рынке не внушает оптимизма, в том числе прогнозы спроса также не исправляют ситуацию".

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение курса доллара в преддверии публикации данных о ноябрьской инфляции в США и итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы.

Аналитики в целом ожидают, что инфляция в Штатах в ноябре замедлилась до 3,1% с октябрьских 3,2%, что позволит Федрезерву сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

Также участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США.

Brent WTI МЭА ОПЕК США ФРС Минэнерго
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