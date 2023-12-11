Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Глава облачной RingCentral ушел в отставку после трех месяцев работы на посту

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской RingCentral Inc., предлагающей облачные продукты и услуги связи, Тарек Роббиати подал в отставку через три месяца работы на этом посту.

В понедельник компания сообщила, что основатель RingCentral Влад Шмунис, уступивший пост CEO Роббиати в конце августа, вновь станет гендиректором. При этом он останется председателем совета директоров.

Роббиати покинет совет директоров RingCentral. До того, как возглавить эту компанию, он работал финансовым директором Hewlett Packard Enterprise.

В сообщении говорится, что Роббиати уходит из RingCentral по обоюдному согласию, а не из-за каких-либо разногласий с советом директоров или каких-либо вопросов, касающихся деятельности компании.

Котировки акций RingCentral падают на 6,6% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 10% (до $3,2 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за тот же период вырос на 19,9%.

RingCentral Тарек Роббиати Влад Шмунис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Сбербанк за 11 месяцев получил 1,378 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Brent подорожала до $76,36 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });