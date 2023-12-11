Глава облачной RingCentral ушел в отставку после трех месяцев работы на посту

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской RingCentral Inc., предлагающей облачные продукты и услуги связи, Тарек Роббиати подал в отставку через три месяца работы на этом посту.

В понедельник компания сообщила, что основатель RingCentral Влад Шмунис, уступивший пост CEO Роббиати в конце августа, вновь станет гендиректором. При этом он останется председателем совета директоров.

Роббиати покинет совет директоров RingCentral. До того, как возглавить эту компанию, он работал финансовым директором Hewlett Packard Enterprise.

В сообщении говорится, что Роббиати уходит из RingCentral по обоюдному согласию, а не из-за каких-либо разногласий с советом директоров или каких-либо вопросов, касающихся деятельности компании.

Котировки акций RingCentral падают на 6,6% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 10% (до $3,2 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за тот же период вырос на 19,9%.