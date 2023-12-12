Правительство РФ обновило и расширило список госкомпаний для закупок у МСП

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ актуализировало перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с "Корпорацией МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом в перечень "контролируемых" госкомпаний с 1 января 2024 года будут включены более 260 предприятий и организаций. В то же время из этого перечня будет исключено около 60 компаний.

В частности, в перечень вошли предприятия, работающие в области станкостроения, химической промышленности, авиа- и судостроения, микроэлектроники, транспорта и т.д.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать с корпорацией свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводится в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей). Планы закупок последних должны проходить в региональных органах власти оценку их соответствия нормам, регламентирующим участие субъектов МСП в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП за девять месяцев 2023 года составил 3,84 трлн рублей. Всего, по данным "Корпорации МСП", за отчетный период около 10 тыс. крупнейших госкомпаний (федерального и регионального уровней) заключили с договоры со 151 тыс. субъектов МСП. На их долю пришлось более 50% от общего объема закупок крупнейших госкомпаний. Здесь не учитываются договоры, заключенные с малым бизнесом крупнейшими госкомпаниями, подпавшими под санкции (эти компании не размещают информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок).