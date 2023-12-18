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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЦБ РФ увеличит лимит по механизму поддержки кредитования МСП до 320 млрд руб.

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 9 января 2024 года увеличит совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 288,3 млрд рублей до 320 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций.

Банк России реализует программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с "Корпорацией МСП". По этой программе максимальная ставка по кредитам МСП привязана к ключевой ставке и не может превышать ее более чем на 3 процентных пункта (п.п.) для субъектов среднего бизнеса, 4 п.п. для субъектов малого бизнеса и 4,5 п.п. для субъектов микробизнеса. Срок кредитов - до трех лет. ЦБ предоставляет банкам, участвующим в программе, фондирование под поручительство корпорации по ставке, рассчитанной как ключевая ставка, уменьшенная на 1,5 п.п.

Банк России ЦБ РФ Корпорация МСП
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