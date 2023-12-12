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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Северсталь" до 2030 г. планирует вложить более 100 млрд руб. в декарбонизацию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бюджет реализации стратегии по декарбонизации "Северстали" превышает 100 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель направления по климату Роман Казаков в ходе российского мероприятия Конференции ООН по изменению климата (COP28).

"Краткосрочная цель – минус 3% (выбросов парниковых газов относительно базового уровня 2020 года - ИФ), среднесрочная – минус 10% и долгосрочная цель – минус 40-60%. Хотел бы обратить внимание, что для нас это действительно не просто декларация, как часто многие компании выступают. Под эти цели в компании принят пакет инвестиционных проектов, и на сегодняшний день общий объем инвестиций оценивается более 100 млрд рублей на период до 2030 года", - сказал он.

Казаков пояснил "Интерфаксу", что среди основных климатически-значимых проектов "Северстали" – трансформация основной технологической цепочки Череповецкого металлургического комбината, реализация программы 95-процентной собственной генерации электроэнергии и модернизация прокатного производства.

"Общий эффект снижения выбросов парниковых газов от данных мероприятий составит более 3 млн тонн СО2 в год", - подчеркнул он.

Стратегия декарбонизации "Северстали" будет опубликована в декабре 2023 года. Казаков отметил, что она разрабатывалась в этом году с учетом актуальной ситуации на экспортных рынках: "В текущих условиях европейское климатическое регулирование имеет второстепенное значение, приоритетом для "Северстали" является российское законодательство и регулирование на сохранившихся экспортных рынках. Перечень проектов, включенных в стратегию декарбонизации, является актуальным, перенос сроков реализации не планируется".

Северсталь
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