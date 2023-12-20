"Северсталь" изучает возможность зеленого финансирования проектов декарбонизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Северсталь" изучает возможности механизмов "зеленого" финансирования для реализации проектов в области декарбонизации, сообщил CEO компании Александр Шевелев на мероприятии, посвященном подведению итогов 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Объем финансирования утвержденной стратегии по декарбонизации до 2030 года составит 139 млрд рублей, она призвана обеспечить реализацию объявленных компанией целей по снижению выбросов парниковых газов относительно базового уровня 2020 года - на 3% до конца 2024 года и на 10% до конца 2030 года, долгосрочная цель - минус 40-60%.

Инвестиции в достижение краткосрочной цели составят 23,9 млрд рублей. В достижение среднесрочной цели компания вложит еще 115,1 млрд рублей. Общий эффект снижения выбросов парниковых газов от мероприятий превысит 3 млн тонн СО2 в год.

Помимо проектов строительства комплекса по выпуску окатышей, увеличения расхода природного газа в доменных печах и вывода неэффективных мощностей (агломерационый цех № 2 и 1-я агломашина в агломерационном цехе № 3, коксовые батареи № 8 и 9 (выведена еще в 2022 году)), 10), "Северсталь" будет работать над инновациями в таких областях как улавливание, захоронение и использование СO2, производство и использование водорода, низкоуглеродная металлургия и энергетика, а также природно-климатические решения и т.д. По результатам работы в этом направлении к 2030 году будут конкретизированы долгосрочные цели (до 2050-2060 гг.) и инвестиции, добавил Шевелев.