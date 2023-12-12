Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Brent подорожала до $76,5 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно расти утром во вторник, восстанавливаясь после снижения на протяжении последних семи недель.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени составляет $76,54 за баррель, что на $0,51 (0,67%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 19 центов, до $76,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,54 (0,76%) и составили $71,86 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 9 центов - до $71,32 за баррель.

До этого обе марки завершали в минусе семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Накануне нефть подорожала "из-за краткосрочной перепроданности на рынке фьючерсов" после того, как котировки WTI протестировали ключевой уровень сопротивления, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Поддержку рынку также оказало улучшение настроений инвесторов и спрос на рисковые активы, добавил он.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

"Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США тоже замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - сказал аналитик JonesTrading Майк О'Рурк. - Вот почему цена WTI остается около $70 за баррель".

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });