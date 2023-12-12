Альфа-банк подготовил свою ЦФА-платформу для работы с нерезидентами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк подготовил свою платформу по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) для работы с нерезидентами в рамках закона, который позволит использовать цифровые права при расчетах во внешней торговле, сообщила руководитель ЦФА-платформы банка Анна Шаповалова.

"Мы наконец-то реализовали возможность работы с нерезидентами в контексте того, что обсуждается возможность использования цифровых прав в трансграничных расчетах. Это тоже важный для нас кейс, у нас появились первые нерезиденты на платформе", - сказала Шаповалова на конференции "Применение блокчейн-технологий в бизнесе и государственном секторе 2023".

"Очень надеемся, что в следующем году мы сможем провести всем выгодные сделки с нерезидентами", - добавила она.

Ранее сообщалось, что законопроект, разрешающий использование ЦФА, в том числе и утилитарных, в качестве встречного предоставления в рамках внешнеторговой деятельности, подготовлен и внесен на межведомственное согласование. На данный момент использовать цифровые права в расчетах запрещено.

"Сейчас нами и коллегами из Центрального банка подготовлен законопроект, который даст возможность использовать цифровые права в международных расчетах. Мы такой законопроект подготовили. Надеюсь, что в весеннюю сессию сможем его принять", - сказал замминстра финансов Иван Чебесков во время выступления на форуме "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".

"У нас была работа и с законодателями, и Государственной думой мы тоже проговаривали, и с сенаторами тоже, то есть в принципе мы получили поддержку этой инициативы", - добавил он.

Сейчас в России зарегистрировано десять операторов информационных систем по выпуску ЦФА. Среди них: площадки Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба"(дочерняя компания МТС). Статус оператора обмена ЦФА на данный момент имеет только Московская биржа.