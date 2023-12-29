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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Законопроект о цифровых финансовых активах во внешней торговле внесут в Думу не раньше 2025 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесет в Госдуму законопроект, разрешающий использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве встречного предоставления во внешней торговле, не раньше марта 2025 года.

Согласно плану законопроектной деятельности на 2024 год, утвержденному распоряжением от 25 декабря, документ будет представлен в правительство в ноябре.

Сейчас использование цифровых прав в расчетах запрещено, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. При этом санкционное давление затрудняет классические расчеты для участников ВЭД, увеличивает стоимость, сроки платежей и связанные с ними риски, а возможности использования дружественных валют ограничены, констатировали авторы документа.

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Между тем, инфраструктура операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов платформ, использующих технологию распределенного реестра для обеспечения выпуска и учета цифровых прав, активно развивается. Операторами таких систем и платформ могут быть только российские юрлица, поднадзорные ЦБ, они могут предоставить инфраструктуру, "которая обеспечит надежные и бесперебойные расчеты с использованием инновационных технологических решений". Задача законопроекта - создать возможность использования цифровых прав в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги в деятельности, регулируемой "внешнеторговым" ФЗ №164.

ЦБ в ноябре сообщал, что законопроект проходит межведомственное согласование. "Мы концептуально поддерживаем использование цифровых прав, в частности - цифровых финансовых активов, для трансграничных расчетов. Для этих целей при участии Банка России действительно разработан соответствующий законопроект. В настоящее время он находится на межведомственном согласовании", - сообщали "Интерфаксу" в ЦБ.

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Сейчас в России зарегистрировано десять операторов информационных систем по выпуску ЦФА. Среди них: площадки Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн хаба"(дочерняя компания МТС). Статус оператора обмена ЦФА на данный момент имеет только Московская биржа.

Кроме этого, технологию распределенного реестра для выпуска и учета ЦФА, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, а также УЦП, используют операторы инвестиционных платформ. Таких компаний в реестре регулятора по состоянию на июнь 2023 года всего две.

РФ
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