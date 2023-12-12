Под санкции США попали золотодобытчики Highland Gold и "Высочайший"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - США вслед за Великобританией ввели санкции против Highland Gold Mining и ее владельца Владислава Свиблова.

Как говорится в документах OFAC, лицензия на сворачивание операций с Highland Gold будет действовать до 11 марта. Другая лицензия устанавливает такой же дедлайн на выход из ценных бумаг Highland Gold Mining Limited и любых ее дочерних структур.

Впервые под санкции подпал также золотодобытчик "Высочайший" и его совладелец, председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев.