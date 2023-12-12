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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и введение санкций США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Коррекцию рынка акций РФ вверх во вторник после негативного начала недели сдержали упавшая нефть (Brent откатилась ниже $74 за баррель), ожидания повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, а также санкционные новости из США. Индекс МосБиржи завершил день в районе 3020 пунктов после утреннего провала ниже 3000 пунктов, динамика цен blue chips оказалась смешанной на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3019,89 пункта (-0,2%, утром индекс падал в район 2992 пунктов), индекс РТС - 1056,02 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 просел до 90,11 рубля (-0,58 рубля).

Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму. Также под санкции США подпали бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний (в SDN list включена принадлежащая ему Kismet Group и ряд других юрлиц), бизнесмен Владислав Свиблов и компания Highland Gold, золотодобытчик "Высочайший", "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК), сообщило во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

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