США ввели санкции против инжиниринговых компаний нефтегазового сектора РФ
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа.
Как сообщается в материалах Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в черный список (SDN List) попали производитель крупнотоннажных спиралевитых теплообменников ООО "Северные технологии", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", производитель металлоконструкций ООО "Агрисовгаз" и АО "Казанский завод компрессорного машиностроения" ("Казанькомпрессормаш"), входит в состав АО "Группа ГМС".