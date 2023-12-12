Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

США ввели санкции против инжиниринговых компаний нефтегазового сектора РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа.

Как сообщается в материалах Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в черный список (SDN List) попали производитель крупнотоннажных спиралевитых теплообменников ООО "Северные технологии", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", производитель металлоконструкций ООО "Агрисовгаз" и АО "Казанский завод компрессорного машиностроения" ("Казанькомпрессормаш"), входит в состав АО "Группа ГМС".

США ООО "Северные технологии" ООО "Газпром Линде Инжиниринг ООО "Агрисовгаз" Казанькомпрессормаш АО "Группа ГМС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Под санкции США попали золотодобытчики Highland Gold и "Высочайший"

Британский регулятор проверит заявления Unilever об экологичности продукции

ФНБ в ноябре уменьшился на 108 млрд, до 13,433 трлн рублей

Компания-владелец Альфа-банка попросила признать ее экономически значимой организацией

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });