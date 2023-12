США ввели санкции против 150 лиц и структур за обеспечение работы "оборонки" РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - США вводят санкции против более 150 человек и юридических лиц из России и других стран за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса РФ, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В "черные списки", в частности, вошли АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", ООО "ПЛАЗА", АО "Аэрокон", ООО "ЛАГГАР ПРО" и ООО "ТСК Вектор". Также под санкции подпали еще шесть компаний, связанных с материально-техническим обеспечением военной отрасли, включая АО "75 АРСЕНАЛ".

Санкции ввели против более чем 75 компаний обрабатывающей промышленности и семи компаний технологического сектора, в том числе "Азимут Фотоникс", NISSA Digispace, PICASO 3D, двух компаний аэрокосмической отрасли - ООО "АВИАТЭКСИМ" и URALHELICOM.

В списки добавили восемь компаний транспортной сферы, включая "Карго Сервис Центр" и " ИТБ Логистика"; 10 компаний, связанных с электроникой, в том числе "Промтех-Дубна" и "Мордовская радиоэлектронная компания". Вместе с тем санкции коснулись ПАО "СИТИ" и ООО "Спектрум".

США также пополнили санкционные списки по России людьми и компаниями из третьих стран. "Минфин продолжает принимать меры по выявлению людей, организаций и сетей из третьих стран, которые облегчают, организуют и обеспечивают передачу ключевых технологий, оборудования и ресурсов конечным пользователям, относящимся к российской оборонно-промышленному комплексу", - говорится в пресс-релизе.

В рамках борьбы с такими поставками Вашингтон ввел санкции против четырех структур и девяти физлиц в России, КНР, Пакистане, которые участвуют, по мнению США, в "закупке оружия и технологий китайского производства для России". Среди таких компаний - в том числе базирующаяся в Китае Jarvis Limited и российское ООО "Технология 5".

Также под санкциями оказались базирующиеся в КНР компании Beijing Yunze Technology Co., Ltd. и Chang Guang Satellite Technology Co., занимающиеся коммерческой спутниковой съемкой.

Помимо этого, под санкции подпали турецкие компании, которые, как утверждают в Вашингтоне, поставляют России "товары высокой важности для российских производителей". Речь идет о компаниях Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv, Globus Turkey и других.

Также санкции ввели против базирующихся в ОАЭ структур, которые, по данным Минфина, поставляли в РФ запчасти и оборудование для самолетов, а также электрооборудование и металлорежущее оборудование. Среди них - AMC Service FZE, Griffon FZC, Aspect DWC LLC и другие.

Помимо прочего, под санкции подпал швейцарский экспортер электроники Tamestone. Так, Tamestone, по данным OFAC, осуществлял поставки российской компании Streloy E-commerce, в отношении которой тоже приняты ограничительные меры.

В санкционный список включили сингапурскую компанию Micro Electronics, которая специализируется на разработке электроники.

Также США применили санкции в отношении мальдивской Intermodal Maldives, которая, согласно утверждениям Минфина, передавала российским компаниям авиационные запасные части, комплектующие для машин и целлюлозное волокно. Санкции затронули компанию в Киргизии Weitmann и в Таджикистане Kafolati Komil.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и долей в имуществе внесенных в "черные списки" лиц; это относится к такому имуществу во владении или под контролем американских граждан. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке. Без особого разрешения властей OFAC запрещает на территории США коммерческие операции, в которые вовлечена собственность подсанкционных лиц; аналогичный запрет деятельности относится к гражданам США.