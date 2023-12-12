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Российский производитель электромобилей "Моторинвест" пополнил SDN list

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Липецкий производитель электромобилей под брендом Evolute подпал под санкции США. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США во вторник.

В SDN list включено юрлицо производителя – ООО "Моторинвест".

"Моторинвест" с конца прошлого года занимается производством и продажами электромобилей Evolute с использованием технологий китайского DongFeng, а также является дистрибьютором машин китайских брендов Dongfeng и Voyah.

Под производство автомобилей "Моторинвест" весной 2022 года подписал СПИК 2.0 с Минпромторгом РФ и Липецкой областью. Специнвестконтракт стал первым в РФ в области производства электротранспорта. Мощности липецкой компании рассчитаны на сборку до 100 тыс. электрокаров в год по полному циклу. Сообщалось, что инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта.

Моторинвест Evolute Липецкая область США
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