Что произошло за день: вторник, 12 декабря

Банкротство "Связного", освобождение иноагента Кагарлицкого и новые антироссийские санкции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд признал банкротом ритейлера "Связной". Открыто конкурсное производство в отношении компании. Суд утвердил конкурсным управляющим компании Филиппа Ангилевского.

- Финляндия откроет два КПП на границе с Россией. Пограничные переходы Ваалимаа и Ниирала откроются в четверг, 14 декабря. Lux Express и Ecolines уже объявили, что возобновят автобусное сообщение между РФ и Финляндией.

- США расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали золотодобытчики Highland Gold и "Высочайший", бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний, "Европейская подшипниковая корпорация", производитель электромобилей "Моторинвест". Также США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа. В черный список включены более 150 человек и юрлиц из России и других стран за роль в развитии ОПК.

- Суд в Сыктывкаре оштрафовал социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и освободил. По версии следствия, Кагарлицкий разместил в интернете видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

- Регистрация и выдача водительских удостоверений была приостановлена в Москве из-за технического сбоя в системе ГИБДД. Через несколько часов подразделения Госавтоинспекции Москвы, расположенные во флагманских МФЦ, возобновили оказание госуслуг.

- Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер. В прокуратуре не стали раскрывать причину задержания, но сказали, что расследуемое дело не связано с запрещенными веществами.

- Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба. Матч "Анкарагюджю" – "Ризеспор" завершился вничью, президент столичной команды Фарук Коджа выбежал на поле после финального свистка и ударил арбитра Халила Умута Мелера. Его спутники начали избивать рефери ногами.