Суд наложил арест на доли владельцев 77,5% ГК "Агро-Белогорье" по иску "Русагро"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Белгородской области во вторник наложил арест на владельцев 77,5% долей в ООО "ГК Агро-Белогорье" (Белгородская область, один из крупных производителей свинины в РФ).

Как сообщается в материалах суда, это сделано в качестве обеспечительных мер по иску ООО "Группа компаний "Русагро" к Владимиру Зотову, владеющему 72,5% "Агро-Белогорья", и Ларисе Ковалевой (5%). "Русагро", которому принадлежит 22,5% "Агро-Белогорья", обратилось в суд с иском к Зотову и Ковалевой "об обязании заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение об осуществлении прав участников юридического лица".

В качестве обеспечительных мер суд также запретил Зотову и Ковалевой использовать доли в уставном капитале для принятия корпоративных решений, связанных с заключением сделок ООО "ГК Агро-Белогорье" по заимствованию денежных сумм, обременению его имущества и неимущественных прав, предоставлению и получению им займов, финансовых гарантий и ценных бумаг в отношениях с третьими лицами.

Кроме того, суд запретил управлению ФНС России по Белгородской области осуществлять регистрационные действия в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" "в связи с изменением состава участников данного общества".

Мотивируя свое решение, суд поясняет, что "Русагро" указало, что 4 декабря 2023 года в налоговый орган в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" поступило заявление по форме Р13014 ("Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ лиц"), документы должны были быть готовы 12 декабря. О вносимых изменениях истцу как участнику "Агро-Белогорья" информация предоставлена не была.

"Вместе с тем, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в нарушение соглашения в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" регистрируются изменения корпоративного характера, что может повлечь необратимые последствия, влекущие невозможность заключения договора об учреждении объединенной компании, в том числе исполнение решения суда по настоящему иску в случае удовлетворения иска", - говорится в материалах суда.

Эти обстоятельства, а также то, что участниками ООО "ГК "Агро-Белогорье" являются только истец и ответчики, суд счел достаточными для применения обеспечительных мер.

Суд также отмечает, что "одной из задач принятия обеспечительных мер судом является стимулирование примирения сторон, которая достигается за счет ограничения права распоряжения определенным имуществом".

Судебное заседание назначено на 25 января 2024 года.

В ГК "Агро-Белогорье" на запрос "Интерфакса" оперативно не ответили, в ГК "Русагро" от комментариев отказались.

Как сообщалось, в 2019 году ГК "Русагро" закрыла сделку по покупке 22,5% в "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив.

"Русагро" является одним из ведущих производителей масложировой продукции, сахара и свинины в РФ. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, по итогам 2022 года компания заняла 3-е место, произведя 336,1 тыс. тонн свинины (в живом весе), доля компании на рынке составила 6,4%. ГК "Агро-Белогорье" заняла 8-е место. Производство свинины составило 262,8 тыс. тонн (5% рынка).