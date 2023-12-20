Ущерб ГК "Агро-Белогорье" от обстрелов ВСУ превысил 145 млн руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб ГК "Агро-Белогорье" (Белгородская область, один из крупных производителей свинины в РФ) в результате обстрелов со стороны Украины превысил 145 млн рублей, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

"Практически половина производственных объектов нашей компании находится в нескольких километрах от границы, и мы уже не единожды фиксировали прилеты и повреждения, самостоятельно устраняли страшные последствия. Общий материальный ущерб от обстрелов со стороны ВСУ в нашей компании уже превысил 145 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании опровергают распространившуюся в СМИ информацию о продаже активов.

"Нет ни продажи активов, ни изменений в составе собственников группы компаний. Все топ-менеджеры холдинга, включая, конечно, Владимира Федоровича Зотова и Ларису Владимировну Ковалеву, как и прежде, остаются в Белгороде", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Белгородской области 12 декабря наложил арест на доли владельцев 77,5% ООО "ГК Агро-Белогорье" в качестве обеспечительных мер по иску ООО "Группа компаний "Русагро". Суд также запретил управлению ФНС России по Белгородской области осуществлять регистрационные действия в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" "в связи с изменением состава участников данного общества".

Согласно судебному документу, "Русагро", которому принадлежит 22,5% "Агро-Белогорья", обратилось в суд с иском к Зотову, владеющему 72,5% "Агро-Белогорья", и Ковалевой (5%) "об обязании заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение об осуществлении прав участников юридического лица".

"Русагро" отметило, что 4 декабря 2023 года в налоговый орган в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" поступило заявление по форме Р13014 ("Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ"), документы должны были быть готовы 12 декабря. О вносимых изменениях истцу как участнику "Агро-Белогорья" информация предоставлена не была.

"Вместе с тем, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в нарушение соглашения в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" регистрируются изменения корпоративного характера, что может повлечь необратимые последствия, влекущие невозможность заключения договора об учреждении объединенной компании, в том числе исполнение решения суда по настоящему иску, в случае удовлетворения иска", - говорится в материалах суда.

Судебное заседание назначено на 25 января 2024 года.

В ГК "Агро-Белогорье" на запрос "Интерфакса" ответили, что ГК "Агро-Белогорье" не является стороной в споре, инициированном ООО "Группа компаний "Русагро" к его участникам и не обладает информацией.

В ГК "Русагро" от комментариев отказались.

В 2019 году ГК "Русагро" закрыла сделку по покупке 22,5% в "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив.