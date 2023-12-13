Флот и недвижимость банкротного Мурманского пароходства оценили в 2,7 млрд руб.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Флот АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом), состоящий из семи судов, и принадлежащая ему недвижимость в Мурманской области и Москве оценены в 2 млрд 697 млн 163 тыс. рублей, говорится в отчете оценщика.

В материалах, размещенных на "Федресурсе", сообщается, что рыночная стоимость флота ММП, включая движимое имущество на борту судов, составила 1 млрд 982 млн 243 тыс. рублей. Так, накатные суда "Капитан Данилкин" и "Юрий Аршеневский" оценены в 274,632 млн рублей и 204,818 млн рублей соответственно, навалочные суда "Грумант" и "Новая Земля" - в 593,721 млн рублей и 559,636 млн рублей соответственно, ледокол "Владимир Игнатюк" - в 137,418 млн рублей, нефтеналивное судно "Котлас" - в 59,837 млн рублей, пассажирское судно "Клавдия Еланская" - в 62,181 млн рублей.

Определена также рыночная стоимость недвижимости и движимого имущества ММП, которое находится в Мурманске, Кольском районе Мурманской области, Москве. В Мурманске это, в том числе, здание ММП на ул. Коминтерна (77,748 млн рублей) и имеющее статус объекта культурного наследия народов РФ здание музея ММП на ул. Володарского (38,117 млн рублей), здание гостиницы "Моряк" с парковкой и земельным участком на ул. Книповича (234,563 млн рублей), здание информационно-вычислительного центра с парковками и правом аренды земельного участка в пр. Портовый (112,207 млн рублей). В Москве это помещения в здании на набережной Тараса Шевченко (315,467 млн рублей).

В 86 тыс. рублей оценены три товарных знака ММП.

Как сообщалось, в 2021 году прошли торги, на которые был выставлен флот и недвижимость ММП. Стоимость лота составила 1,771 млрд рублей. Приобретателем имущества было определено ООО "Кассиопея" (Москва), созданное незадолго до торгов с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

Впоследствии торги были отменены по заявлению ФНС России. Суд установил, что кредитор ООО "Решение" и покупатель "Кассиопея" были аффилированными лицами, так как на тот момент оба они контролировались компанией Farisia Ltd (Кипр). Конечным бенефициаром выступал гражданин РФ Алексей Богачев (владелец банка "Система", который по итогам III квартала 2023 года занял 252-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА" - ИФ).

На те торги были выставлены шесть судов (все вышеназванные, кроме "Новой Земли"), гостиница "Моряк", недвижимость в Портовом проезде, земельные участки с правом долгосрочной аренды, помещения на набережной Шевченко в Москве.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области снял запрет на продажу флота и недвижимости ММП.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства – 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2024 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.