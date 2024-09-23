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Московскую недвижимость бенефициара "Мурманского пароходства" купит "Проперти Смарт"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Столичное АО "Проперти Смарт" стало победителем торгов, на которые был выставлен земельный участок с домом в Москве, принадлежащие признанному банкротом Николаю Куликову - бенефициару АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, также признано банкротом).

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В опубликованном на электронной торговой площадке "Альфалот" протоколе торгов сообщается, что предложение "Проперти Смарт" составило 1 396 413 000 рублей при начальной цене лота 1 329 917 000 рублей. Победитель на аукционе сделал один шаг в размере 5% от начальной цены.

Предложение второго участника торгов (Оксана Чернуха в интересах Руслана Гаджиева) было равно начальной цене лота.

Третий претендент - ООО "Актион" (Москва) - не был допущен к аукциону из-за отсутствия данных о внесенном задатке.

Информации о заключении договора купли-продажи на "Альфалоте" в настоящее время нет.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Проперти Смарт" зарегистрировано в апреле 2024 года с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральный директор - Василий Лятенков. Учредителей компания не раскрывает.

Площадь участка в Серебряном Бору Москвы составляет 3 281 кв. м. Площадь расположенного на нем домовладения - почти 655 кв. м.

В материалах "Альфалота" отмечается, что недвижимость в равных долях принадлежит Куликову и его бывшей жене Татьяне Куликовой. У нее имеется преимущественное право на заключение договора купли-продажи по цене, предложенной победителем торгов.

Эта недвижимость находится в залоге у сына Куликова - Игоря. Согласно материалам Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве Куликова-старшего, Куликов-младший - один из кредиторов бенефициара ММП, его требования на общую сумму 3 396 000 рублей включены в третью очередь реестра требований.

Арбитражный суд Москвы признал Николая Куликова банкротом 29 мая 2023 года. Сроки реализации имущества банкрота продлены до 16 октября 2024 года.

С 2022 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении Куликова по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следствие вменяет Куликову причинение ущерба на сумму 720 млн рублей. При обысках в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2024 года.

ММП Москва Мурманское морское пароходство Проперти Смарт Василий Лятенков Николай Куликов
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