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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Структура "Росатома" построит в Боливии пилотную установку по производству лития

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Uranium One (входит в ГК "Росатом") и боливийская Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) подписали соглашение по сооружению пилотной установки по производству карбоната лития на солончаке Уюни в департаменте Потоси, сообщил "Росатом".

Соглашение предполагает использование российской технологии прямого сорбционного извлечения лития. Солончак Уюни, расположенный на высоте 3650 м над уровнем моря, занимает площадь более 10,5 тыс. кв. км и является крупнейшим литиеносным солончаком в мире. Проектом, предложенным российской компанией, предусматривается запуск в течение двух лет пилотной установки с последующим поэтапным выходом на производство до 14 тыс. т карбоната лития в год, говорится в сообщении.

В июне 2023 г. стороны уже подписывали соглашение о строительстве комплекса по добыче и производству карбоната лития на базе солончака Пастос Грандес.

С тех пор была реализована программа геофизических исследований и разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта, проведены лабораторные испытания российской сорбционной технологии, говорится в сообщении "Росатома".

"Росатом" также сотрудничает с Боливией в других отраслях. В 2016 г. стороны подписали межправсоглашение о сотрудничестве в мирном атоме и о сотрудничестве в сооружении центра ядерных исследований и технологий.

Uranium One Росатом Боливия
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