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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Структура "Росатома" будет добывать литий в Боливии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Структура госкорпорации "Росатом" - "Ураниум Уан Груп" - договорилась о сотрудничестве в области добычи лития с боливийской Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), сообщило корпоративное издание "Страна Росатом" в своем канале в Telegram.

Стороны подписали соответствующее рамочное соглашение, предусматривающее строительство комплекса по добыче и производству карбоната лития.

Как уточняет издание, комплекс создадут на базе солончака Пастос Грандес.

"Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 млн долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. т карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ", - процитировала газета первого замгендиректора "Росатома" Кирилла Комарова.

Как уточняется в сообщении цифрового пресс-центра атомной отрасли ("Атом Медиа"), "подписанное соглашение стало для "Ураниум Уан Груп" результатом участия в организованном YLB международном конкурсе технологий по прямому сорбционному извлечению лития".

"К этому соглашению мы шли долго - практически два года. И это был очень серьезный тендер, в котором принимали участие более 20 компаний с разными технологиями, с разными инвестиционными предложениями", - сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, "начало активной работы" запланировано на 2025 год. "К 2027 выйдем уже на плановые мощности - это 25 тыс. тонн карбоната лития в год", - сказал он, отметив, что это около 4% мирового рынка лития "в нынешних параметрах".

Как сообщала FT в прошлом году, "Росатом" наряду с китайскими компаниями был в шорт-листе потенциальных партнеров YLB в этой отрасли. В начале этого года также стало известно, что Боливия выбрала для этих целей китайскую CATL. Как сообщала La Razon, на недавней встрече с руководством CATL боливийского лидера Луиса Арсе были подтверждены инвестиции китайской компании в размере $1,4 млрд в строительство двух заводов с технологией прямого извлечения лития на солончаках Уюни и Койпаса.

"Росатом" уже сотрудничает с Боливией в других отраслях. Так, еще в 2016 году стороны подписали межправсоглашение о сотрудничестве в мирном атоме и о сотрудничестве в сооружении центра ядерных исследований и технологий.

Росатом Боливия
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