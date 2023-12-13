Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды, евро и китайский юань продолжили снижение, хотя и менее заметными темпами. Рубль лишь немного повысился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и в ожидании ключевых событий недели - заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.

Курс доллара США составил 90,01 руб. в 19:00, что на 1,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,05 руб., подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,8 копейки, до 93,18 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,9 копейки - до 12,51 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды небольшой смешанной динамикой после роста в предыдущие несколько дней и в ожидании ключевых событий недели - решения Банка России по ключевой ставке и "Прямой линии" президента Путина. Глава России подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны в прямом эфире в четверг, 14 декабря. Ожидается, что Путин прокомментирует ситуацию относительно курса рубля.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Аналитики ждут повышения ключевой ставки в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Сильнее всего трейдеры ждут сигналов о дальнейшем направлении политики от ФРС. Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезервом после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным ее уменьшение в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,2% в октябре. Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в 22:00 по московскому времени. Пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла начнется в 22:30 по Москве.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2023 года составило $50,5 млрд, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($223,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В ноябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $4,3 млрд после профицита $4,9 млрд в октябре (эта оценка уточнена - в ноябре ЦБ сообщал о профиците $11,2 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение оценки экспорта в октябре связано с меньшими физическими объемами экспорта по отдельным товарам согласно фактическим данным таможенной статистики по сравнению с предварительными оценками, основанными на экстраполяции значений предшествующих месяцев.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые 11 месяцев 2023 года снизилось в 2,7 раза, до $109,0 млрд, по сравнению с $290,4 млрд за аналогичный период 2022 года.

Профицит торгового баланса в ноябре снизился до $8,4 млрд после $9,4 млрд в октябре (предварительно оценивался в $14,3 млрд).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $122 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.

Мнение экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду незначительно подешевела к доллару и умеренно укрепилась относительно евро. "Определенное давление на рубль может продолжать оказывать дешевеющая нефть - в среду ближайший фьючерс на Brent снова обновил минимум с 28 июня этого года, в моменте опустившись в цене ниже $72,5 за баррель. ОПЕК в своем декабрьском ежемесячном отчете сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть в текущем и следующем годах - организация ожидает роста на 2,5 млн баррелей в сутки (б/с) в текущем году и 2,2 млн б/с по итогам 2024 года - до 104,4 млн б/с. В среду участники рынка ждут итогов заседания ФРС. На фоне снижения инфляции в США в ноябре до 3,1% г/г на рынке сохраняется уверенность в том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США завершен, а процентная ставка сегодня останется на уровне 5,25-5,5%. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания может укрепить уверенность в завершении цикла ужесточения ДКП, однако умерить излишний оптимизм рынка относительно возможных сроков снижения ставки. В пятницу решение по ключевой ставке примет Банк России. Ожидаем, что регулятор будет действовать в соответствии с рыночным консенсусом и повысит ставку на 100 б.п. - до 16%. Рост инфляционных ожидания в ноябре до 12,2%, а также самой инфляции, которая, согласно недельным данным Росстата, в начале декабря находилась чуть выше 7,5% г/г, являются факторами в пользу повышения ставки, однако снижение объемов кредитования физических лиц в ноябре - по предварительным данным Frank RG, объемы снизились к октябрю во всех сегментах - может удержать ЦБ от более жестких действий", - говорит Беспалов.

"Рубль после стартовой просадки быстро восстановился и некоторое время продолжал укрепляться. Затем произошло несколько заметных коррекционных попыток, но они не получили развития. Во второй половине торгов рубль усилил восходящую динамику: доллар впервые с начала месяца приблизился к 89,5 руб., евро достиг 96,7 руб. Сырьевой фактор по-прежнему не препятствует подорожанию рубля. Нефтяные цены периодически обновляют полугодовые минимумы, хотя в начале основной российской сессии перешли к быстрому восстановлению. Если нефть останется недалеко от текущих относительно низких уровней, то это способно негативно сказаться на курсе рубля минимум через несколько недель из-за лага во времени между изменением конъюнктуры сырьевого рынка и объема российской экспортной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Темпы подъема нефтяных котировок ускорились в ходе торгов в среду после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,31% - до $74,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,35% и составили $69,52 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 32,32 копейки, до 89,8926 руб., и уменьшил курс евро на 45,3 копейки, до 96,95 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 41,88 копейки по отношению ко вторнику и составил 89,8284 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 32,5 копейки и составил 89,8652 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 710,29 млн, из которых $447,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 263,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 44,26 копейки, до 96,919 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 44,0 копейки, до 96,9416 руб. Объем торгов евро составил EUR537,276 млн, из которых EUR171,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,995 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря поднялась на 2 базисных пункта - до 15,0% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 1 базисный пункт - также до 15,0% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,91% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,69% годовых.