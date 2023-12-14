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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Рубль укрепляется на старте торгов к доллару и стабилен к юаню

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, юань почти стабилен на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется с учетом оптимизма на мировых рынках и на прогнозах итогов предстоящего заседания ЦБ России, на котором ожидается очередное повышение ключевой процентной ставки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,56 руб./$1 (-45,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 33,76 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,2 коп. - до 12,53 рубля.

Московская биржа
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