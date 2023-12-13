ЕК инвестирует 680 млн евро в транспортные и энергетические проекты на Балканах

Это шестой финансовый пакет в рамках инвестиционного плана ЕС для Западных Балкан

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) планирует инвестировать 680 млн евро в железнодорожный транспорт и возобновляемые источники энергии в странах Западных Балкан, заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Во все более фрагментированном мире нам нужно еще более сильное и единое сообщество ценностей. Расширение (Евросоюза - ИФ) является ключом к достижению этой цели. Продолжая совместную работу над вступлением (западнобалканских стран в ЕС - ИФ), нам необходимо предпринять решительные действия, чтобы приблизить Западные Балканы к нашей экономике", - сказала фон дер Ляйен "на полях" проходившего в Брюсселе саммита ЕС - Западные Балканы.

По ее словам, благодаря утвержденным в среду проектам на 680 млн евро стороны "ускоряют свой общий путь к экологически чистому будущему с лучшей взаимной связью за счет модернизации транспортных средств и использования возобновляемых источников энергии".

Глава ЕК видит в этом создание основ "для устойчивого роста и более тесной интеграции" и "приверженность процветанию региона и его пути к членству в ЕС".

В Брюсселе напоминают, что это шестой финансовый пакет в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС для Западных Балкан, рассчитанного на инвестиции в 16,6 млрд евро.

"Проекты были подготовлены в тесном сотрудничестве с партнерами на Западных Балканах и международными финансовыми институтами", - сообщили в Еврокомиссии.