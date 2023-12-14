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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Глава Евросовета заявил об усилении сотрудничества с Западными Балканами во всех областях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Судьба шести западнобалканских стран связана с членством в Европейском союзе, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, комментируя итог и декларацию саммита ЕС-Западные Балканы.

"Мы желаем усилить сотрудничество во всех областях. И в этом смысл "концепции поэтапной интеграции", которую мы смогли весьма практичным образом обсудить с нашими партнерами из Западных Балкан, чтобы приблизить, не дожидаясь окончательных решений по расширению (Европейского союза - ИФ), весь этот регион для дальнейшего присоединения его к Евросоюзу", - сказал Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи на высшем уровне с балканскими претендентами на членство в ЕС.

Вторым элементом сближения глава Евросовета назвал экономическое взаимодействие. "Больше инвестиций. Поддерживать экономический рост. Это также чрезвычайно важный момент, и многие подчеркивали важность сотрудничества в области энергетики", - пояснил он.

"Третий приоритет для нас - внешняя политика и безопасность. Мы хотим работать с этими лидерами, чтобы добиться большей согласованности действий. Мы сталкиваемся с чрезвычайно сложными геополитическими проблемами (...) И именно поэтому так важно говорить единым голосом, действовать в одном направлении и делать все, чтобы защитить наши общие ценности, защитить наши интересы. Это еще одна сфера, в которой мы хотим укрепить наше сотрудничество", - продолжил Мишель.

Он также указал на важность взаимодействия в сфере борьбы с дезинформацией, кибер- и гибридными атаками, в области миграции, в частности по визовой политике.

В заключение председатель Евросовета призвал к примирению в регионе и отметил важность разрешения споров и конфликтов для европейской перспективы стран Западных Балкан.

Балканы Евросоюз Шарль Мишель
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