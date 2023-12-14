"Мосбиржа" 19 декабря запустит торги премиальными опционами на свой основной индекс

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что 19 декабря начнет торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка - индекс МосБиржи.

Новый инструмент является расчетным и не имеет промежуточного звена в виде фьючерсного контракта. При открытии позиции списывается или начисляется премия вместо ежедневного расчета вариационной маржи.

Параметры премиального опциона на индекс МосБиржи:

краткий код контракта - IM,

базовый актив - индекс МосБиржи (IMOEX),

лот контракта - 1,

шаг цены - 0,01 рубля,

стоимость шага цены - 0,01 рубля.

Сейчас на рынке деривативов "Мосбиржи" торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.