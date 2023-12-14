Berkshire Hathaway увеличила долю в Occidental Petroleum до 27%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway продолжила наращивать долю в Occidental Petroleum, которая занимается добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

Berkshire на этой неделе купила 10,5 млн акций Occidental по средней цене примерно $56 на общую сумму около $590 млн, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В результате компании Баффета теперь принадлежит 238,5 млн бумаг нефтепроизводителя стоимостью $13,6 млрд. Доля Berkshire в Occidental теперь составляет 27%.

Цена акций Occidental на закрытие рынка в среду составляла $57,22. С начала 2023 года рыночная стоимость компании снизилась на 9,2% (до $48,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 22,6%.

Berkshire стабильно увеличивает пакет акций нефтегазовой компании с весны 2022 года. При этом в мае этого года Баффет говорил, что инвесткомпания не планирует получить контроль над Occidental.