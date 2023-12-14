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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Цены на нефть растут, Brent торгуется выше $75,4 за баррель

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг на фоне ослабления опасений в отношении перспектив мирового спроса.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Кроме того, неожиданно "голубиный" настрой Федеральной резервной системы (ФРС) повысил оптимизм в отношении "мягкой посадки" американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:55 по московскому времени составляет $75,42 за баррель, что на $1,16 (1,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,09 (1,57%), до $70,56 за баррель.

Долларовый индекс DXY теряет в цене 0,5% в четверг на итогах заседания ФРС. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

"Голубиный" настрой ФРС стал сюрпризом для многих", - отмечает аналитик IG Asia Pte. Йип Джун Рон. Это спровоцировало повышение аппетита к риску на мировых рынках, что поддерживает нефтяной рынок, говорит эксперт.

Brent WTI ФРС США
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